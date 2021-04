Steeds meer Nederlanders in ban van fraai erfgoed: ’oud’ Delfts blauw is hot

In de fabriek wordt gewerkt aan de bijzondere vaas van Marcel Wanders; de vormen ontstaan door kleipap in een mal te gieten. Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Amerikanen, Duitsers en Japanners zijn dol op ons Delfts blauw. Ook Nederlanders raken steeds meer in de ban van dit stukje Hollands erfgoed. Vooral door de innovatie in de afgelopen tien jaar: „Er is een kanteling geweest. Het ’bordje van oma’ zijn we gelukkig voorbij.”