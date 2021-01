Zo hou je je was écht wit

1)

Witte kleding en textiel kunnen na verloop van tijd grauw worden of vergelen. Dit proces kan worden vertraagd door het gebruik van witwasmiddelen die optische witmakers bevatten die zich aan de was hechtenen uv-straling als blauw licht weerkaatsen.

2)

De meest gebruikte optische witmakers zijn sulfonzuren. Zij hebben weliswaar een natuurlijke oorsprong maar zijn niet biologisch afbreekbaar.

3)

Vroeger werd vaak blauwsel aan de was toegevoegd waardoor textiel ook optisch witter werd. Blauwsel is een biologisch afbreekbaar mengsel van ultramarijn (diepblauw pigment) en natron dat bestaat uit natriumbicarbonaat (zuiveringszout) en natriumcarbonaat (soda). Blauwsel is niet meer goed verkrijgbaar.

4)

Bleekmiddelen maken de was ook witter. Zoals zuurstofbleekmiddel op basis van actieve zuurstof, verkrijgbaar als oxipoeder voor de witte was. U kunt een schep toevoegen of het textiel een paar uur weken in water met een schep oxipoeder. Volledig biologisch afbreekbaar.

5)

Andere bekende natuurlijke witmakers zijn citroensap, zuiveringszout (baking soda) en schoonmaakazijn. De meest natuurlijke witmaker is de zon: deze bleekt de witte was tijdens het drogen aan de waslijn.