Wat je vooral (niet) moet doen als je midden in de nacht wakker wordt

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in bed blijven liggen en heel hard hopen dat je snel weer in dromenland bent, helpt niet. Het gepieker houdt je juist wakker, zegt de Amerikaanse slaapexpert Rajkumar Dasgupta, verbonden aan de Universiteit van Zuid-Californië, tegen CNN. „Zeg dus niet tegen jezelf: ik blijf in bed en zorg ervoor dat ik nu in slaap val.”

Kijk ook vooral niet naar de klok (of) op je telefoon om te zien hoe laat het is, tipt slaapspecialist en gedagswetenschapper Wendy Troxel. Zodra je namelijk tot de ontdekking komt dat je al om 3 uur ’s nachts wakker bent geworden in plaats van 7 uur ’s ochtends, dan kan dat leiden tot stress over de uren slaap die je eigenlijk had willen hebben. En dat kan er weer voor zorgen dat je lastig in slaap valt. „De frustratie die je voelt kan zorgen voor een stressreactie in het lichaam”, zegt Troxel. „Je lichaam reageert dan door heel alert te zijn.”

Bovendien, zo zegt Troxel, zorgt het blauwe licht van onze telefoon ervoor dat we wakker blijven. Om maar te zwijgen over de verleiding om dan ook maar meteen een kijkje te nemen op sociale media.

Opstaan

Wat moet je dan wel doen? Het klinkt gek, maar experts adviseren om vooral niet in bed te blijven liggen. Het is beter om op te staan, zelfs als dat midden in de nacht is. Troxel: „Laat het idee los dat je snel weer in slaap wil vallen. Zodra je dat doet, is de kans namelijk groter dat de slaap terugkomt.”

Het is dan wel slim om niet al te actief te zijn en de lichten gedimd te houden. Ook kan het helpen om naar rustige muziek te luisteren of een boek te lezen. Voel je je weer slaperig worden, ga dan terug naar bed.