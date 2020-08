Aston Martin bouwt 25 peperdure replica’s van James Bond-gadgetauto DB5

Goldfinger is de film uit 1964, met Sean Connery als James Bond, waarin de Aston Martin met zijn schietstoel legendarisch werd. In deze derde Bondfilm dook het merk voor het eerst op. In totaal produceerde Aston Martin 900 exemplaren, alle met de hand gebouwd.

De spionnenfoefjes die in de filmauto waren verwerkt, kwamen uit de koker van production designer Ken Adam. Hij was geïnspireerd door zijn ervaringen bij de Engelse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog.

De 25 replica’s zijn natuurgetrouwe kopieën van de originele filmauto. Aston Martin noemt het model DB5 Goldfinger Continuation. DB5 staat voor de modelserie, Continuation duidt op het vervolg dat de sportwagenfabrikant aan de dienstauto van 007 geeft.

Gefortuneerde Aston Martin-liefhebbers dan wel James Bond-fans konden een exemplaar bemachtigen. Alle 25 zijn inmiddels verkocht, ondanks de exorbitant hoge prijs van 2,5 miljoen euro (exclusief belastingen). De eerste auto wordt binnenkort aan de gelukkige koper overgedragen.

Waarschijnlijk bevinden zich onder de 25 nieuwe eigenaren mensen die graag het origineel zouden willen. Nu is zo’n originele DB5 uit Goldfinger héél moeilijk te verkrijgen. In 1964 werden er slechts vier filmauto’s gemaakt waarvan er nog drie bekend zijn. Een staat in het Louwman Museum in Den Haag.

In 1965 bouwde Aston Martin twee DB5’s om voor de volgende Bond-film Thunderball. Een werd enige tijd geleden geveild voor het astronomische bedrag van 6,4 miljoen dollar. Een jaar of vijftien geleden leverde een exemplaar uit Goldfinger iets meer dan twee miljoen dollar op.

Nu komen er dan 25 ’nieuwe’ exemplaren tot leven. Aston Martin laat zijn klassiekerafdeling de iconische dienstauto van James Bond namaken, nota bene op exact dezelfde geboortegrond als waar de DB5 in de jaren 60 het levenslicht zag: Newport Pagnell. Voor de aankleding is EON Productions erbij betrokken. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van de Bond-films.

Fake

De DB5 Goldfinger Continuation heeft weliswaar de gadgets waarover de geheim agent beschikte, maar dat moet niet letterlijk worden opgevat. Zodra je op de knop van het aan de achterzijde oliespuitende systeem drukt, gebeurt er niets. Nogal wiedes, want wie wil er een oliespoor op de weg?

De draaiende kentekenplaathouder voor drie nummerborden, de voorste machinegeweren (zonder kogels...), de omhoog schuivende ’kogelvrije’ plaat en de uitschuifbare wielmoeren zijn allemaal aanwezig.

Wat je apart op je wensenlijstje moest aangeven, was het uitneembare paneel in het dak boven de voorste passagiersstoel, waardoor het lijkt alsof de auto over de schietstoel beschikt. Een Handige Harry kan wel een systeem bedenken om die stoel daadwerkelijk te lanceren, toch...?

Voor de sier zitten op de DB5 Goldfinger Continuation verder een radarscherm, een telefoon in de bestuurdersdeur, een omhoog klappende versnellings-pookknop, knoppen in de armleuning en middentunnel en een berglade onder de voorstoel.

De finishing touch is uiteraard de exacte kleur van de filmauto. Aston Martin spuit ’m in de tint Silver Birch zoals het origineel op het aluminium, handgeklopte koetswerk had.

Onder de motorkap hangt een 4,0 liter zescilinder benzinemotor met de kamers in lijn, drie carburateurs, een oliekoeler en ongeveer 300 pk. Aan het blok koppelt Aston Martin een handgeschakelde vijfbak van ZF.

De mannen in Newport Pagnell besteden maar liefst 4500 uur aan de bouw van de Continuation. Dat is langer dan de totale filmopnames van Goldfinger; die stonden er in 19 weken op.

Jammer, Roger...

Aston Martin is in twaalf James Bondfilms te zien. Zo rijdt Timothy Dalton in een V8 Vantage Volante, Pierce Brosnan in een Vanquish. De wagen komt zelfs voor in de enige film waarin George Lazenby 007 speelde, On her majesty’s secret service uit 1969. De enige Bond die nooit in een Aston Martin reed, althans niet op het witte doek, is Roger Moore.