Spijt: ’Nooit eens een man met een normale hobby’

Premium Seks & Relaties

Marlies heeft vaginisme: ’Ik gaf mijn vriend toestemming om vreemd te gaan’

Geen vagina is gelijk, maar sommige zijn echt anders dan anders. Openheid hierover is belangrijk, vindt ook Marlies van Nieuwkoop (26). Zij heeft vaginisme sinds ze in de puberteit aan haar maagdenvlies werd geopereerd. Het leverde haar een trauma op. Marlies is neuropsycholoog en heeft een relatie....