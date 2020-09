Recept van de dag: Slagerskarbonade met appel

De zomerappels zijn al van de bomen. Ik heb een schaal vol Dijkmanszoet, eerder een droogappel maar ook prima voor dit gerecht. Dus: op zoek naar je appel!

Schil de appels, klokhuis eruit. Snij in dikke plakken. Leg die op de bodem van een ovenschaal waar je een dikke laag boter in hebt gedaan. Druppel er rijkelijk citroensap op. Staat de oven al op 200°C?

Haal de karbonades door een beetje bloem waar je zout en peper door hebt gedaan. Braad ze in een andere pan rondom bruin. Twee minuten per kant. Leg ze op de appels. Blus de boter in de braadpan af met sherry en doe daar de mosterd door. Giet dit over de karbonades.

Nu het geheel een half uurtje in de oven. Mocht het vocht te snel verdampen, giet er dan een beetje sherry aangelengd met water bij. Je moet niet te veel overhouden, net genoeg voor over de heerlijke nieuwe gekookte aardappels, ik zou vastkokers nemen, die je ernaast geeft.

Nodig voor 2 personen:

• 2 eetl boter

• 1 stevige appel

• ½ eetl bloem

• citroensap

• 2 dikke slagerskarbonades

• 1 dl droge sherry

• 2 theel scherpe mosterd