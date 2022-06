Een goed alternatief voor melk, bestaat dat wel?

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid: Er bestaan verschillende plantaardige eiwitdranken, zoals sojadrink, amandeldrink, rijstdrink, haverdrink en kokosdrink. Maar deze plantaardige dranken leveren niet de gezondheidswinst van zuivelproducten.

Zuivel is een belangrijke bron van eiwit, calcium en vitamine B12. Daarnaast maakt zuivel, specifiek melk, de kans op darmkanker kleiner.

Gunstig effect

Eet je yoghurt, dan verklein je bovendien de kans op diabetes type 2. Het kan zijn dat dit gunstige effect ontstaat dankzij het calcium, maar het is ook mogelijk dat dit door andere stoffen in zuivel komt. Daarom kun je zuivel niet een-op-een door een ander product vervangen.

Als er echter voldoende eiwit in plantaardige eiwitdranken zit en er voldoende calcium en vitamine B12 aan is toegevoegd, leveren ze wel voedingstoffen die je mist als je geen zuivel gebruikt.

Vanuit duurzaamheidsperspectief is het raadzaam niet meer zuivel te gebruiken dan je nodig hebt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar vloeibare zuivel zoals melk of yoghurt in plaats van kaas, dat een hoge milieubelasting heeft.

Ander product kan zuivel niet vervangen

Sojadrink is meestal van verantwoorde soja gemaakt, zodat het niet ten koste van het regenwoud gaat. De drank heeft een lagere milieu-impact dan melk, maar kan niet zomaar melk vervangen.

Sojadrink met toegevoegd calcium en vitamine B12 staat in de Schijf van Vijf. In de praktijk bevatten andere plantaardige alternatieven vaak te weinig eiwit en/of andere voedingsstoffen.

Etiket

Op het etiket kun je zien wat er precies per 100 milliliter in zit. Zo kun je vergelijken en zien welke plantaardige drank de beste keuze is.

De gratis ’Kies ik gezond?’-app kan helpen producten te vergelijken. Zo zie je in één oogopslag wat een gezondere keuze is.

