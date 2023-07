Wikke (14) is vrijwel blind door zeldzame oogziekte: ’Moest het leren accepteren’

Wikke Langbroek (14) heeft de zeldzame oogziekte van Leber. Daardoor werd hij in korte tijd vrijwel blind. Het is zijn missie om geld voor onderzoek op te halen zodat anderen in de toekomst wellicht hetzelfde lot bespaard blijft.

Wikke Langbroek: „Het is even wennen om te voetballen op basis van je gehoor in plaats van op je zicht, maar ik vind het heel leuk!” Ⓒ Rias Immink