Spreekuur: versnellen suikers de huidveroudering?

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Om te beginnen is het natuurlijk niet fijn om te horen dat u diabetes hebt ontwikkeld. Helaas wordt deze diagnose elk jaar bij 50.000 nieuwe patiënten in Nederland gesteld, een voetbalstadion vol.

Terug naar uw vraag of en hoe diabetes tot veroudering van bloedvaten kan leiden.

Verwoestend

In de kern is diabetes een ziekte van verhoogde bloedsuikers. We leren steeds meer over welke verwoestende effecten hoge bloedglucosespiegels voor organen en weefsels in het lichaam hebben.

Een belangrijk mechanisme is dat glucose zich kan verbinden aan eiwitten, waardoor zogenoemde Advanced Glycilation Endproducts, oftewel AGEs, ontstaan.

Deze AGEs, de glucose-eiwit verbindingen, hebben ruwweg twee belangrijke effecten. In de eerste plaats ontstaat er meer ontsteking op plekken waar ze terechtkomen, waardoor organen en bloedvaten kunnen beschadigen.

Elastiek

Daarnaast binden de AGEs aan het collageen in bindweefsel, onder meer in de bloedvaten. Hierdoor wordt het collageen minder elastisch, wat kan worden vergeleken met een verouderd stuk elastiek.

De bloedvaten verstijven hierdoor en in combinatie met toename van ontsteking kunnen gemakkelijker hart- en vaatziekten ontstaan. Deze hart- en vaatziekten zien we dan ook veel vaker bij patiënten met diabetes.

De AGEs kunnen overigens in alle weefsels in het lichaam neerslaan, niet alleen in de bloedvaten.

Een studie uit Leiden heeft aangetoond dat mensen met de hoogste suikerspiegels gemiddeld het oudst werden ingeschat door een onafhankelijk panel. Daarmee lijkt het erop dat door hoge suikerspiegels niet alleen je bloedvaten verouderen, maar ook je huid. Hoge bloedsuikers versnellen daarmee veroudering!

