5000 euro te besteden aan een auto? Deze modellen zijn van topkwaliteit

Occasionselectie

Beste keus

De Honda gaat het slimst met z’n ruimte om, maar heb je die nodig? De Suzuki is het goedkoopst in gebruik, maar is die ruim genoeg? Zie je jezelf in een Kia Carens zitten? Kwalitatief zijn ze alle drie steengoed. We hebben een lichte voorkeur voor de Honda.

Kia Carens 2006 – 2010

De Carens is lekker ruim en zeer betrouwbaar. Uiterlijk vertoon: niet interessant! Opvallend is het grote aantal opbergvakken en bekerhouders in het interieur. Hij is er ook als zevenpersoons. Om mee te rijden is hij niet spannend, maar het bedieningsgemak is een sterk argument. Het verbruik ligt op 1 op 10 à 11. Bij een autobedrijf in Vaassen staat een zilvergrijze 2.0 X-pect (2009, 105.000 km) voor € 4.650.

Suzuki SX4 2005 – 2013

Suzuki SX4

Het uiterlijk van de Suzuki vraagt wat gewenning, vooral vanwege die gekke knik in de taillelijn. Het voordeel qua uitzicht is klein. De Suzuki is compacter dan de twee andere merken. Daarbij is hij honderden kilo’s lichter en toch lekker ruim. De bagageruimte meet 270 liter. De SX4 rijdt best comfortabel. Reken op 1 op 11. Bij een Suzuki-specialist in Druten staat een rode SX4 1.6 ’Shogun’ (2008, 139.000 km) voor € 4.999.

Honda FR-V 2004 – 2010

De FR-V is zespersoons, met tweemaal drie stoelen naast elkaar. Slim is ook dat de middelste stoelen kunnen verschuiven. De bagageruimte meet minimaal 439 liter. Hij zit wat hoog, de versnellingspook staat óp het dashboard. Reken op gemiddeld 1 op 12. Bij een autobedrijf in Schoonebeek staat een strakke zwarte 1.7i Comfort (2005, 185.000 km) voor € 4.945.

Technische aandachtspunten

Kia Carens

Kia Carens

Wat voor Japanse auto’s geldt, gaat tegenwoordig ook op voor de bekende merken uit Zuid-Korea. Kwalitatief zijn het steengoede auto’s waarmee je behalve normaal onderhoud nooit iets hebt. Dat geldt ook voor deze Carens. Op hogere leeftijd kan er eens een elektronisch euveltje optreden – elektronica ’slijt’ ook – maar echt grote problemen komen niet voor.

Suzuki SX4

Het wordt bijna saai... de drie op deze pagina zijn stuk voor stuk vrijwel onverwoestbare auto’s. De Suzuki laat je niet in de steek en dat is een waardevolle eigenschap, juist voor een gezinsauto. Met pech langs de snelweg staan is al naar en met kleine kinderen houd je helemaal je hart vast.

Honda FR-V

Honda FR-V

Wie een beetje thuis in autoland is, zal het niet verbazen. Honda maakt gewoon prima auto’s en deze FR-V is daarop geen uitzondering. Een lekke band of een lege accu kan natuurlijk altijd gebeuren, maar deze Honda is verder uitermate betrouwbaar.

