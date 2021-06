Deze kleurrijke bestemmingen wil je bezoeken!

Kunstwerk

De gekleurde huizen van Santa Marta in hartje Rio de Janeiro hebben een Nederlands tintje. Twee Nederlandse kunstenaars begonnen in 2010 met het beschilderen van de huizen in de favela om de bewoners van de krottenwijk een hart onder de riem te steken. Inmiddels is een deel van arme wijk omgetoverd tot een waar kunstwerk en wereldwijd beroemd. Het Favela Painting-project werd dus een groot succes en wordt nu in krottenwijken over de hele wereld toegepast.

Alle tinten blauw

Chefchaouen, Marokko Ⓒ 123rf

De huizen in de heilige Marokkaanse stad Chefchaouen hebben alle denkbare tinten blauw. De Joodse bevolking die in de 14e eeuw voor de Spaanse inquisitie vluchtte en de stad stichtte, zou hiermee zijn begonnen. Het blauw van de zee en de lucht, en de kleur van het jodendom, zou de stad tegen onheil beschermen.

Herkenbaar thuis

Procida, Italië Ⓒ 123rf

Voor de kust van Napels ligt het Italiaanse eilandje Procida dat samen met Ischia en Capri de Flegreïsche eilanden vormt. Het is de kleinste en minst bekende van de drie, maar qua kleurenpracht knalt het eiland met kop en schouders boven haar zusjes uit.

Marina Grande – de hoofdhaven van het eiland – en het vissersdorpje Marina Corricella worden geroemd vanwege de pastelgelkeurde panden. De oorsprong van de roze, geel, groen, blauw geschilderde huizen ligt bij de vissers die zo hun huis al vanaf de zee konden herkennen. Het eiland is nog nauwelijks verpest door massatoerisme en daarom de perfecte plek om het echte Italiaanse leven te ervaren.

Protestwijk

Rainbow Village, Taiwan Ⓒ 123rf

In deze wijk in de Taiwanese stad Taichung stonden oorspronkelijk woningen voor veteranen, maar investeerders kochten de huisjes op. Veteraan Huang Yong-Fuhe weigerde te vertrekken en probeerde de huisjes te redden met zijn vrolijke cartoons. Dat lukte. Rainbow village is nu een van de beroemdste toeristische attracties van het land.

Slavernijverleden

Bo Kaap, Kaapstad. Ⓒ getty images

Ooit waren de huizen in de multiculturele moslimwijk Bo-Kaap allemaal wit. In die tijd ’huurden’ de slaven in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad de huisjes en mocht er niets aan worden veranderd. Toen arbeiders de huisjes na de afschaffing van de slavernij zelf konden kopen, schilderden ze ze in felle kleuren als symbool van hun vrijheid.

La Boca

La Boca, Buenos Aires Ⓒ Getty Images

Aan het einde van de 19e eeuw was de wijk La Boca in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires een walhalla voor Europese immigranten. Die invloed maakt het tot op de dag van vandaag de meest kleurrijke en uitgesproken wijk van de stad.

Rond de hoofdstraat Caminito bruist het; kijk niet gek op als je getuige bent van een passionele tango in een decor van felgekleurde panden. Die panden waren overigens niet altijd zo vrolijk gekleurd. Dat begon pas in de jaren zestig toen een lokale kunstenaar besloot zijn huis als canvas te gebruiken. Al snel volgden anderen zijn voorbeeld en de rest is geschiedenis...