Column Babette: heb ik nu helemaal niets geleerd van corona?

Mijn agenda voor dit weekend: sporten, cadeaus kopen, schilderen, een borrel met buren, een diner met vrienden, familielunch en aansluitend een housewarming-borrel.

Zondagavond lig ik afgepeigerd op de bank, dat weet ik nu al. En ook hoor ik het mezelf dan hardop afvragen: heb ik nu helemaal niets geleerd van corona?

Want stiekem vond ik het best lekker, dat sociale leven op een lager pitje. Zo keken we elkaar toen vaak tevreden aan als we – met dank aan de avondklok – om tien uur thuis kwamen van een etentje. Koken voor twee vrienden tegelijk in plaats van zes, was ook een stuk relaxter. En vooral dat bankhangen, daar bleken we hartstikke goed in. De ene fantastische Netflix-serie na de andere werd afgestreept.

"Er staat bij ons altijd wel iets op de sociale agenda"

Waar het nu dan misgaat? Allereerst hebben wij net als onze vrienden het motto dat gezelligheid niet lang genoeg kan duren. En als je de dag erna geen afspraken hebt, is er nog niet zoveel aan de hand. Maar daar zit de pijn. Er staat bij ons altijd wel iets op de sociale agenda. Simpelweg omdat ik bang ben iets te missen, want ik vind alles leuk. En dat maakt het leven misschien bruisend, maar zeker niet relaxter.

Ook lijkt het alsof we momenteel de verloren tijd aan het inhalen zijn. Terwijl we juist massaal hadden geconstateerd dat de coronatijd een wake-up call was, dat de stress van altijd maar moeten niemand goed doet. En hoe meer prikkels, hoe meer stress.

Ik had het me in ieder geval allemaal voorgenomen: de lat niet meer altijd zo hoog leggen, mijn grenzen bewaken, af en toe nee zeggen. Tot nu toe is dat behoorlijk mislukt. Maar gelukkig komt de zomer eraan. Wij blijven thuis, terwijl half Nederland elders vakantie viert. En dat lijkt me heerlijk. Als iedereen weg is, weet ik in ieder geval zeker dat ik minder doe, én niets mis. Behalve dan mijn vrienden.

