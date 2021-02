’Superfoods’ neem je met een korrel zout

door Reza Bakhtali

Er komt elke x maanden wel een nieuwe ’superfood’ langs. De lijst van producten met haast bovennatuurlijke gezondheidsclaims groeit maar door. Vier populaire producten tegen het licht gehouden.

Tarwegras

Een vers shot tarwegras, geperst met een speciale slow juicer, kun je in de meeste (dure) hipster-wijken wel krijgen. Met tarwegras worden jonge scheuten van gewone tarwe bedoeld. Met name het bladgroen zou ubergezond zijn. Wat blijkt? Tarwegras is qua voedingsstoffen ongeveer vergelijkbaar met bladgroenten zoals spinazie; er zit iets meer vitamine E in, ook tref je ijzer en fosfor aan, maar een zelfde hoeveelheid spinazie bevat veel meer kalium, calcium, magnesium en vitamine C. Dat is stukken goedkoper dan die - pak hem beet - €3,- per shot tarwegras.

Rauwe chocolade

Voor chocolade te maken heb je in principe gebrande cacaobonen nodig. Cacaobonen bevatten veel flavonoïden (een type anti-oxidant) waarvan tijdens het roosterproces de helft verloren gaat. Anti-oxidanten hebben een gunstig effect op onze cellen en weefsel omdat ze vrije radicalen tegengaan. Rauwe, bittere chocola van niet-geroosterde cacaobonen bevatten dus meer flavonoïden. Tegelijkertijd zit er in rauwe chocolade nog steeds verzadigd vet en suiker. Zie bijvoorbeeld hier en hier. Je zou kunnen stellen dat rauwe chocolade iets minder ongezond is dan gewone chocolade, maar voor flavonoïden kun je ook appels of cranberry’s uit eigen land nemen; nog veel gezonder en duurzamer.

Blauwe bessen

Niemand zal ontkennen dat blauwe bessen gezond zijn, maar andere fruitsoorten zijn vaak net zo gezond. Er zit in 100 gram blauwe bessen zo’n 11 mg vitamine C; een gelijke hoeveelheid aardbeien bevat zo’n 60 mg vitamine C. Een banaan bevat weliswaar meer suikers dan aardbeien en blauwe bessen, maar zit wel boordevol kalium en bevat ook meer eiwitten. Ook hippe gojibessen zijn niet gezonder dan andere bessen. Overigens worden blauwe bessen buiten het seizoen (juni tot september) helemaal uit Zuid-Amerika gehaald. Enorm belastend voor het milieu.

Avocado

Op een bepaald moment werden er zelfs avocado-restaurants uit de grond gestampt... Zo populair is de vrucht, die veel gezonde, onverzadigde vetten en vezels bevat, maar dus ook gemiddeld 360 kilocalorieën per stuk. Zeven avocado’s per week tikt dus aan, zeker als je niet sport. Vliegtuigen vol worden uit landen als Mexico, Chili en Zuid-Afrika ingevlogen. Ook worden bossen gekapt om avocado-plantages aan te leggen en kost het zoveel water om de bomen te laten groeien dat de watervoorziening op sommige plekken in gevaar komt. In Mexico hebben bovendien drugskartels zich gemengd in de booming business door telers af te persen.

Superfoods = Marketing

Eigenlijk mag je er vanuit gaan dat als iemand iets een superfood noemt, het pure marketing is. Het meest treffende voorbeeld was wel het moment dat we ineens allemaal aan de kale moesten: terwijl wij Nederlanders al jaren – alleen in het seizoen – boerenkool eten... Omdat het vol vitamine C zit. Terwijl spruitjes nog meer vitamine C bevatten. Maar ja, probeer dát maar eens te hypen.