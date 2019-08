Magische ballonvaart over de Twentse maisvelden

Iets stuntelig stap ik in het kleine mandje van de luchtballon. Op het veld van Twente Ballooning, het jaarlijks terugkerende festival in het Overijsselse Oldenzaal, liggen 35 ballonnen klaar om één voor één de lucht in te gaan.

Ik mag vandaag mee met de Oh Bear ballon uit Taiwan. De luchtballon is de vliegende mascotte van het eiland en staat symbool voor hun gastvrijheid. Aan boord word ik vergezeld door de ervaren ballonvaarder Wout Bakker, die net drie maanden in Taiwan heeft gereisd, en de Taiwanese Chiu Sheng Fu die gas blijft geven door aan in de hendels boven ons te knijpen. Om ons heen staat de rest van het team die via walkietalkies contact zullen houden als wij in de lucht zijn.

We krijgen een signaal dat ook wij mogen opstijgen. Grote vlammen zorgen voor veel hitte en langzaam komt het mandje van de grond. De menigte op het veld wordt steeds kleiner en even vind ik het heel eng. Allerlei gedachten komen in mij op: is het mandje wel stevig genoeg? Waar moet ik mij aan vasthouden? Maar na een paar minuten zitten we zo hoog dat ik alleen nog maar kan genieten van het prachtige landschap onder ons. Ook de andere ballonnen, die op verschillende hoogtes links en rechts van ons varen, zijn waanzinnig om te zien.

Ballonvaarder Wout houdt constant contact met de crew van Oh Bear, die ons beneden in een busje volgt. We landen namelijk niet op het festivalterrein, maar ergens op het veld van een boer. Wout: “Dat moeten we van tevoren natuurlijk wel eventjes vragen.” Ook de Taiwanese Chiu geniet zichtbaar van het Hollandse landschap. “Wat voor gewassen zijn dat?”, vraagt hij aan Wout, wijzend op de maisvelden onder ons. In Taiwan vliegt hij iedere dag, soms wel 25 mensen per keer, over de uitgestrekte rijstvelden. Een heel ander beeld.

Het landen gaat snel en zodra we op het veld staan, komt het Oh Bear team eraan gesneld om ons uit de mand te helpen en de ballon op te vouwen. Met zijn zevenen hebben ze in minder dan 20 minuten de hele beer opgerold en in een tas gevouwen. Ik kijk met verwondering naar het tafereel. Alleen het opruimen van een tent kost mij al meer tijd. Morgen gaat Oh Bear weer de lucht in, maar eerst proosten we met champagne op de geslaagde ballonvaart. Trots neem ik een diploma voor mijn eerst ballonvaart in ontvangst om vervolgens met Wout nog een keer te proosten “op nog veel meer ballonvaarten.”

De Oh Bear ballon vliegt tot en met vrijdag 23 augustus op het Twente Ballooning festival in Oldenzaal (O). Meer informatie: twenteballooning.nl, ohbear.taiwan.net.tw