Rien (65) over zijn Kawasaki 500: ’Alles trilt, rammelt en schreeuwt’

Eigenaar: Rien Stouthart (65), gepensioneerd TNT’er

Motor: Kawasaki 500 H1

Bouwjaar: 1969

Geschatte waarde: 15.000-18.000 euro

Motor: 498 cm3 driecilinder tweetaktmotor, 60 pk

„Eind jaren 60 kwamen de eerste Japanse tweetaktmotorfietsen naar Nederland. Bij ons in de buurt reden er twee rond, een Yamaha YM1 en een Kawasaki 500. Als jonge jongen was ik vooral onder de indruk van het motorgeluid van de Kawasaki. Ik had twee doelen: mijn motorrijbewijs halen en een Kawasaki kopen.

In 1974 stapte ik met mijn rijbewijs A van een Yamaha FS1 bromfiets over op een Kawasaki 500. Ik ontdekte al snel hoe het model aan zijn gevaarlijke reputatie kwam. Door de korte wielbasis, de ongelijke gewichtsverdeling en relatief veel vermogen rijd je zomaar onbedoeld op je achterwiel. De eerste keer dat ik de gashendel opendraaide, hing ik bij 7500 toeren als een vlag aan het stuur!

In de jaren 70 gingen we als vriendengroep naar het circuit om naar de Grote Drie te kijken: Boet van Dulmen, Wil Hartog en Jack Middelburg. Meestal waren we na afloop extra snel thuis...

Ondanks alles heb ik de Kawasaki verkocht. Daarna heb ik verschillende motorfietsen gehad, maar rond de eeuwwisseling kon ik de Kawasaki 500 van een vriend overnemen.

Tegenwoordig doe ik het rustig aan. Ik kijk vooruit en houd zoveel mogelijk afstand. De rijbeleving is klassiek. Alles trilt, rammelt en schreeuwt. Ik ben weleens een voetsteun kwijtgeraakt omdat hij was losgetrild. Na elke rit trek ik alle bouten en moeren aan en poets ik alles blinkend schoon op. Een maat heeft dezelfde Kawasaki in dezelfde kleur. In de zomer rijden we naar de boulevard in Noordwijk, wat altijd een kleine volksoploop veroorzaakt.”