Dagrecept: Lekker knoeien met hartig broodje ’Sloppy Joe’

Gehakt

Het broodje is in Amerika geliefd troostvoedsel en in de jaren 30 in de staat Iowa bedacht door een kok die Joe heette. Sloppy betekent zowel ’los’ als ’slordig’. Een goeie naam dus voor dat losse gehakt dat zo van je broodje glijdt, knoeien hoort er dus bij! Je kunt trouwens ook kalkoen- of kippengehakt gebruiken.

Worcestersaus

Fruit in een grote koekenpan in een klein beetje olie de uien glazig en bak de knoflook even mee. Rul op middelhoog vuur het gehakt bruin. Giet eventueel wat vet af en voeg de tomatensaus, ketchup, worcestersaus, bruine suiker, chilipoeder en mosterd toe. Roer alles goed door elkaar en laat sudderen tot het gehakt de juiste consistentie heeft: vochtig en smeuïg, maar niet waterig.

Je kunt in het begin ook nog paprika of worteltjes toevoegen en stukjes jalapeño-peper aan het einde. Schep een flinke lepel gehakt op een getoast hamburger- of briochebroodje, garneer met augurkjes of rode uien. Serveer met een salade naar keuze.