Scary spice? Niet meer: hier kun je asafoetida allemaal voor gebruiken

Allereerst even klassikaal, want we kunnen ons voorstellen dat niet iedereen direct weet wat asafoetida is. Wat zeggen we: ook wij moesten even speuren in onze kruidenalmanakken. Asafoetida is familie van de schermbloemenfamilie en dat verklaart een hoop. Zie je ‘m afgebeeld op zo’n biologieprent, dan lijkt de plant namelijk ontzettend op fluitenkruid, één van zijn vele familieleden.

Bekijk ook: Zo maak je zelf Franse bouillabaisse

Asafoetida wordt voornamelijk gebruikt in de Indiase keuken, maar toch zie je ‘t steeds vaker elders opduiken. De plant wordt vaak verwerkt tot poeder. Niet alleen omdat dit handiger is in gebruik, maar vooral omdat de plant een ontzettend intense zwavelgeur heeft. Gelukkig verdwijnt die zodra je het kruid verhit.

Asafoetida: geur en smaak

Wil je duivelsdrek gebruiken in de keuken dan is het goed te weten dat het poeder ontzéttend stinkt. Wanneer je een potje opent, zul je denken dat het goed bedorven is; de geur is bijna niet te harden. Een troost: de geur verdwijnt dus zodra je de kruiden verhit.

Wat er dan overblijft, is een smaak die je ‘t beste kunt samenvatten als prei, uien- en knoflookpoeder in één. Echt een smaakmaker die een gerecht optilt maar niet té aanwezig is. Al zou je dat met die geur niet denken.

Asafoetida gebruiken in de keuken

Dan het belangrijkste: je wilt dit Indiase kruid eens gebruiken in de keuken. Snappen we, want het zorgt voor een unieke smaak in al je curry’s en stoofpotjes. Gebruik het altijd met mate. Eén theelepeltje asafoetida staat gelijk aan een eetlepel ui en een teen knoflook. Sterk goedje dus!

Gebruik asafoetida in stevige curry’s en stoofpotten met bonen en andere peulvruchten. Het kruid zorgt er namelijk voor dat je deze beter verteert en er minder winderig van wordt. Bijvoorbeeld in een pittige chana masala of een curry met kikkererwten of andere peulvruchten. Gebruik je het in een lichte curry of in een gerecht met vis, dan zal de duivelsdrek al te overheersend zijn.

Verrassend, maar ook lekker: asafoetida toevoegen wanneer je chutney maakt of dingen inmaakt. Zeker wanneer je Indiaas eet, kan de boel nogal pittig zijn. Een frisse kokoschutney (mét een snufje asafoetida erdoor) of ingemaakte mango met een beetje asafoetida kan die brand in je mond goed blussen.