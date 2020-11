Recept van de dag: kippenlevers met rijst

Minudos de gallina can arroz, als eten héél mooi heet dan is het extra lekker. Lever van de kip en rijst. Bij iedere kippenleverrecept dat ik hier geef, stroomt mijn e-mail over. Ja, van mensen die het zo lekker vinden. En die paar dwarsliggers, ach, die moeten gewoon maar eens proeven. Weet je dat 8 van de 10 mensen die zeggen dat iets niet lekker is, dat nooit hebben geproefd?