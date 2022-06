Ventileren in een duurzaam huis: dit moet je weten

Het verduurzamen van je huis is ineens een hot topic. Iedereen lijkt aan de zonnepanelen te gaan en laat zijn woning isoleren. En laten we eerlijk zijn, niet omdat het nou zo goed is voor het milieu maar gewoon vanwege de portemonnee. De prijzen rijzen immers de pan uit.

Ons huis was al heel goed geïsoleerd toen we het kochten en ook de nicht en haar man hebben dat direct meegenomen toen ze het huis na de koop grondig onder handen hebben genomen. Maar dat isoleren heeft ook een klein nadeel. Onze huizen zitten potdicht. Dat betekent een lekker warm huis, lagere stookkosten, minder CO2-uitstoot, maar ook vocht. Vroeger had een huis tochtgaten, de ramen waren van enkel glas; wind en kou konden erin, maar vocht kon eruit.

En weet je wel hoeveel vocht een gemiddeld huishouden per dag produceert. Je hangt de was op, je doucht, wast je handen, zelfs met ademen brengen je vocht de woning in. En wat doe je tegen vocht? Juist ventileren. Zet een raam open. Zo ook de man van de nicht. Als hij doucht, zet hij het badkamerraam open, natuurlijk hebben ze ook een ventilatiesysteem, maar niks beter dan een open raam. Daar is de nicht het niet mee eens. „Elke keer dat raam wijd open, maar de verwarming zet-ie wel op twintig, anders krijgt-ie het koud. Wat een verspilling, we stoken toch niet voor de buren.”

Dat klinkt mij bekend in de oren, roept mijn meissie ook steevast als onze kleine man of ik de voordeur weer eens open laten staan. Zeker een familiedingetje.

Maar goed, toch is het een noodzaak: ventileren. Dat probeer ik mijn meissie ook duidelijk te maken. Want hoewel wij met ons slaapkamerraam open slapen en de verwarming daar eigenlijk nooit aan staat, is de binnenkant van het raamkozijn regelmatig zwart. Schimmel, dat komt door vocht. Uiteindelijk kan het vocht er zelfs voor zorgen dat je kozijnen rot worden.

Je moet drie dingen weten. Eén: de luchtvochtigheid in huis waar wij ons prettig bij voelen ligt tussen de 40 en de 60 procent. Twee: warme lucht wil altijd naar koude lucht, dus in de winter naar buiten en in de zomer naar binnen. En drie: warme, vochtige lucht condenseert op koude oppervlaktes. Ook in de zomer. Dus als wij ons huis isoleren, lees: potdicht maken, dan komt die vochtigheid al snel boven de 60 procent en gaat dan condenseren op koude oppervlakken, op bijvoorbeeld je ramen maar ook in je constructie.

In de winter mag je huis ook niet te veel afkoelen, dan kan de luchtvochtigheid onder de 40 procent komen en dat voelt heel onaangenaam, droge lucht inademen.

Balans is het sleutelwoord. Daarom de tip: 20 minuten geforceerd ventileren, ook in de winter en dan niet de cv uitzetten. Het is niet de oplossing, maar een redmiddel. En, als je het mij vraagt eigenlijk ook dweilen met de kraan open; ventileren, schoonmaken, misschien iets vaker je houtwerk schuren en aflakken en hier en daar wat houtrot fiksen, blijft dus gewoon terugkeren in de meeste goed geïsoleerde woningen.

De oplossing is WTW: gebalanceerd ventileren, wat ze tegenwoordig standaard toepassen bij luchtdicht bouwen. Daarover een andere keer meer!

Bekijk ook: Zo zorg je voor goede ventilatie in huis

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl