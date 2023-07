Deze compacte gezinsauto’s koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Kia Venga 2009 – 2019

De Venga, identiek aan de Hyundai ix20, is winnaar qua bagageruimte: 440 liter! De achterbank kan ook nog naar voren schuiven. De wat hogere zit en nogal doodse besturing maken dat de Venga al gauw ’wiebelig’ aanvoelt. De 1,4 liter motor is sterk genoeg en rijdt gemiddeld 1 op 14. Bij een autobedrijf in Noord-Sleen staat een rijk uitgeruste, zwarte metallic 1.4 ’20th Anniversary’ (2013, 100.000 km) voor € 9.950.

Nissan Note 2009 – 2017

Van dit drietal is deze tweede generatie van de Note destijds het meest verkocht. Dat succes is mede te verklaren door slimmigheden zoals achterportieren die tot 90 graden open kunnen en een royaal verschuifbare achterbank. De bagageruimte is bescheiden met minimaal 325 liter. De 1,2-litermotor haalt 1 op 16. Bij een autobedrijf in Tynaarlo staat een grijze 1.2 ’Connect’ (2016, 77.000 km) voor € 9.995.

Toyota Verso S 2011 – 2016

Waarom is de Verso S juist hier geen verkoopknaller geworden?! Hij rijdt best comfortabel, biedt goede binnenruimte, 336 liter bagageruimte en de achterbankleuningen zijn staande achter de auto om te klappen. Daar staan een forse dode hoek rechtsachter en vlakke voorstoelen tegenover. De 1.3 rijdt 1 op 15. Een autobedrijf in Hellevoetsluis heeft een donkergrijze ’Comfort’ (2012, 55.000 km) voor € 9.990.

Technische aandachtspunten

Kia Venga

Net als bij enkele andere Kia- en Hyundai-modellen werkt het stop-startsysteem soms niet. Het kan zijn dat de motor nog niet op temperatuur is, of er zijn veel korte stukjes gereden waardoor de accu even op adem moet komen. Het ’probleem’ verdwijnt vanzelf als weer eens een flinke rit wordt afgelegd.

Nissan Note

Bij het grote publiek heeft Toyota de naam onverwoestbaar te zijn, maar voor veel andere Japanse auto’s geldt dit even sterk. De Nissan Note is hiervan een goed voorbeeld. Normaal onderhoud voorkomt simpelweg dat de Note je in de steek laat.

Toyota Verso S

De ijzersterke reputatie van Toyota komt natuurlijk ergens vandaan. Kwalitatief is deze Verso S een ’echte’ Toyota. Bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud laat zo’n auto je niet in de steek. Er bestaat weinig vraag naar Toyota-onderdelen, waardoor er ook niks als ’imitatie’ te koop is. Dit leidt ertoe dat de originele onderdelen knap aan de prijs zijn als je toch wat nodig hebt.

Beste keus

Lastige keuze... Ze zijn alle drie steengoed en zetten hun beter verkochte concurrenten flink in de schaduw. De ruimte van de Venga is een sterk punt, maar van de voorbeeldauto’s is de Nissan Note zonder twijfel de beste deal.

