Voor op de bucketlist: logeren in een luxe boomhut in Drenthe

Als er één accommodatie tot de verbeelding spreekt, dan is het wel de boomhut. Groot was dan ook het geluk van de kinderen – en stiekem ook van ons – toen ze hoorden dat we daar zouden gaan logeren.

De Boomhut XXL op camping d’Oldekamp in het Drentse dorpje Ansen is er dan ook niet zomaar één. Hij won in 2019 De boomhut battle, een tv-programma waarbij kinderen hun zelf ontworpen boomhut in het echt mochten nabouwen, met behulp van ouders en een aannemer.

Die kids hadden het begrepen, concluderen we wanneer we vanaf de houten veranda via de glazen voorpui de hut binnenkomen. Boomhut? We worden verrast door een compleet huis inclusief keuken, badkamer, houtkachel en veranda’s rondom!

Pronkstuk is de slaapkamer waar we vanuit het bed door een glazen muur uitkijken over een meertje in het bos. Door het eveneens glazen dak zien we de blauwe lucht die in de avond transformeert tot een diepzwarte hemel met fonkelende sterren.

Voor de deur scharrelen varkens die we mogen voeren met wat we over hebben en die elke keer als we naar buiten komen, luid knorrend op ons komen afrennen. Wat een gezelligheid!

Takelen

Ook leuk: in de ochtend takelen de kids het mandje omhoog met daarin de broodjes die we de avond ervoor hebben besteld. Maar uitgebreid ontbijten is er deze deze ochtend niet bij. Om negen uur worden we verwacht bij de receptie.

Entertainment is er niet op d’Oldekamp, maar wie wil, kan elke ochtend (behalve op zondag) met campingeigenaresse Lieke mee mee om de dieren (kalfjes, kippen, konijnen, varkens en geiten) te voeren.

Onderweg passeren we plaggenhutten, een aantal van de andere bijzondere accommodaties van deze camping. De driehoekige woningen waarin Drentenaren van oorsprong woonden, zijn in originele stijl nagebouwd van turf naar steen, oftewel van arm naar rijk. Een leuk stukje geschiedenis zo midden op de camping.

Toen Lieke en haar vriend Albert de boel vorig jaar overnamen, openden ze bij de receptie een campingwinkeltje waar ze behalve eerste levensbehoeften ook lokale lekkernijen en verse, door hen zelf gemaakte soepen verkopen. Beiden zijn gediplomeerd kok en het plan is dan ook om in de toekomst gezellige avonden te organiseren waarbij de twee voor hun gasten gaan koken.

Voor nu moeten we het doen met de door Albert en Lieke zelfgemaakte pizzabodems met tomatensaus die te koop zijn in het winkeltje. We kunnen ze zelf beleggen en afbakken in de pizzaoven die dagelijks wordt opgestookt, maar ook door de gasten zelf mag worden aangestoken. Meer hebben we deze dagen niet nodig.

In ’t kort

Soort camping

Kleine, groene charmecamping met behalve een boomhut ook zes plaggenhutten en drie luxe vakantiehuizen. Daarnaast staplaatsen voor tenten,campers en caravans.

Locatie

Gelegen in het dorpje Ansen, tussen de brinkdorpen Ruinen en Dwingeloo in zuidwest-Drenthe. Het Nationaal Park Dwingelderveld vomt de achtertuin.

Sfeer

Rustig, ontspannen en gemoedelijk. De vriendelijke campingeigenaren Albert en Lieke maken dat je je meteen thuis voelt.

Praktisch

De prijs voor een midweek (4 nachten) of weekend (3 nachten) varieert van €505 (laagseizoen) tot circa €655 (hoogseizoen). Prijs voor een hele week: van €905 tot €1485.

plaggenhut.nl