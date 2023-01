Arya (39) ontwierp de kleur van zijn auto zelf: ’Krijg veel complimentjes’

Eigenaar

Arya Nahani (39), ondernemer

Auto

Mercedes GLC 63 AMG

Bouwjaar

2021

Geschatte waarde

240.000 euro

Motor

V8 Biturbo 4 liter 800 pk (na tuning)

Toekomst

„Een Bentley, want ik begin oud te worden...”

’Als kleine jongen droomde ik van een mooie Duitse auto en nu is die droom werkelijkheid geworden. Ik kwam met mijn familie als vluchteling uit Iran naar Nederland. Als ik op straat speelde, zag ik de rijkere mensen in Mercedessen of BMW’s rondrijden.

Ik had altijd een passie voor autorijden. Toen ik 15 was, pakte ik af en toe stiekem de auto van mijn vader en reed ik door Leiden... Ik kon niet wachten tot ik mijn rijbewijs zou halen. Toen dat eenmaal zover was, kocht ik meteen mijn eerste auto.

Terugkijkend was het eigenlijk een barrel, maar ik voelde me koning op de weg met mijn Honda Civic 1.5 liter!

Daarna heb ik een mooie autogeschiedenis gehad, ik ging steevast voor wat uniekere wagens. Zo had ik ooit een Alfa Romeo Brera, daarna een Mercedes C klasse coupé, een BMW M4, maar als hoogtepunt een Audi R8 V10 plus.

Een brute bak! Het reed heerlijk, het was absoluut een droom die uitkwam. Er was helaas één ding mis mee. Je past maar met twee personen in die auto, ik kon er niet met mijn gezin van genieten. Dat heeft me doen besluiten om een wat grotere auto te halen.

Zo ben ik bij deze Mercedes GLC AMG 63 uitgekomen en daar ben ik heel blij mee. We zijn met de familie helemaal naar Sitges in Spanje gereden. De rit ging niet alleen snel, maar was ook heerlijk comfortabel.

De kleur van de auto heb ik zelf ontworpen. Op straat krijg ik dan ook vaker complimentjes over de kleur dan de auto zelf!”