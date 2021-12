Lekker voor bij de (kerst)borrel: nacho’s van wraps, platbrood of pita’s

Hoe doe je dat dan? Heel simpel: verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd de wraps (of platbrood of pita’s) in punten, net zoals een taart. Leg op een bakplaat met bakpapier.

Bestrijk de punten met olijfolie en leef je uit met kruiden en specerijen om er iets bijzonders van te maken. Denk aan rozemarijn, komijn, za’atar, chilipoeder voor een beetje pit, cajunkruiden voor een leuke twist. Ook kerrie- of paprikapoeder erbij is erg lekker. Hussel door elkaar en verdeel de punten over de bakplaat.

Zet de nacho’s in de oven en bak in ongeveer 4 minuten (de pita’s iets langer) krokant en lichtbruin. Let op: ze mogen lichtbruin zijn, niet langer, want dan worden ze te droog. Serveer met een lekkere hummus of guacamole of bij een lekkere broodsalade.

Overgebleven pita’s, wraps en platbrood kun overigens ook heel goed invriezen mits je ze goed verpakt.