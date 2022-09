Somber door regenachtig herfstweer? Kleur doet wat met je

Ilonka Brakman uit Groede voelde zich zo’n vijf jaar geleden eenzaam en verdrietig, was op zoek naar een nieuwe weg in haar leven. Een cursus over wat kleur met het humeur en emoties doet, bood uitkomst. Zo leerde ze bij verschillende kleuren een bepaalde emotie te visualiseren, en dat toe te passen in haar dagelijkse leven. „Bij zwart ging ik me direct zwaar en somber voelen. En dat terwijl veel mensen zwarte kleding dragen. Dat doe ik dus niet meer. In de cursus leerde ik ook dat roze de kleur van liefhebben is. Tot die tijd vond ik dat ik flink moest zijn en overal de schouders eronder zetten. Door bijvoorbeeld roze kleding te dragen merk ik daadwerkelijk verschil. Ik word zacht naar mezelf en moet minder, terwijl ik daardoor juist meer doe.”

Het klopt, weet Praveeta Timmerman, die als natuurgeneeskundige haar eigen Instituut voor Kleurenpunctuur heeft en auteur is van het boek De verborgen kracht van licht en kleur. Sleutel tot een gezond en harmonieus leven. „Het leven kan veel leuker zijn als je de kracht van licht en kleur kent en begrijpt. Kleurenpunctuur (bedacht door de Duitse Peter Mandel) combineert kennis over de werking van licht en kleur met de leer van de meridianen en acupunctuurpunten en reflexzones. Elke kleur heeft een specifieke uitwerking.”

Onderzoek

Wetenschappelijk zijn de psychologische effecten van kleuren lastig te onderzoeken, omdat kleurwaarneming en interpretatie subjectief zijn. Een van de eersten die wetenschappelijk onderzoek ernaar deed was de Duitse bioloog Harold Wohlfarth. Uit zijn onderzoeken bleek dat kleuren van invloed kunnen zijn op onder meer bloeddruk, hartslag en zelfs hersenactiviteit. Mede op basis van zulke kennis wordt er in Amerikaanse gevangenisinrichtingen kleur gebruikt om patiënten te kalmeren. Vooral een lichtroze kleur zou de patiënt aanzienlijk tot rust doen komen.

Naast therapeutische toepassingen lijken kleuren ook gebruikt te kunnen worden om gedachten van mensen te beïnvloeden. Zo werd een beruchte brug in Londen blauw geverfd om met succes de vele zelfmoorden tegen te gaan.

Zelf staan we er eigenlijk niet al te veel bij stil, terwijl de invloed er wel is. „De invloed van kleur op het gemoed heeft direct te maken met de invloed van licht”, aldus Timmerman.

„Met onze ogen zien we licht en dus kleur, ook al onderscheiden we die kleuren dan niet bewust. Daarom denken we er niet zo direct aan als we buiten lopen. Maar onderzoek wijst uit dat we ons beter voelen als we elke dag minimaal 45 minuten buiten komen. De laatste tijd is er veel te doen over hoe goed het is om in en met de natuur te zijn en tussen het groen van de planten en bomen te zijn. Groen is een kalmerende kleur die helpt om te ontspannen. Maar omdat we buiten zijn, krijgen we ook nog eens alle andere kleuren mee die verborgen zitten in het zonlicht. De regenboog maakt duidelijk uit hoeveel kleuren het zonlicht bestaat. Niet voor niets vinden we dit altijd een mooi verschijnsel.”

Ogen

De ogen dienen als vertalers van kleur naar de hersenen. Zo activeert de kleur rood een ander gedeelte van de hersenen dan bijvoorbeeld groen. Rood zien we eerder en zorgt daardoor voor alertheid (denk aan het gevoel bij een stoplicht of een brandweerwagen), terwijl groen voor een gevoel van veiligheid (natuur, een groen verkeerslicht) zorgt. Of neem de term ’Over de rooie’. Timmerman: „Iemand die regelmatig ’over de rooie’ is, heeft grote kans dat na verloop van tijd de bloeddruk hoger wordt. Wij behandelen iemand met een te hoge bloeddruk met blauw licht. Tijdens de behandeling houdt een daartoe opgeleide therapeut een speciale lichtpen op (acupunctuur)punten en reflexzones op de huid. Blauw is een rustgevende kleur. Iemand wordt zo van binnen rustiger en de bloeddruk zakt ook.” Of neem die mevrouw die neerslachtig was en last had van opvliegers en andere overgangsklachten als slapeloosheid. Door blauw en oranje te gebruiken, kwam er meer rust en acceptatie en werden de opvliegers minder en de nachtrust beter.

Maar ook in het gewone dagelijkse leven kunnen we zelf kleuren gebruiken, zonder cursussen of therapie te volgen. Door bijvoorbeeld uit te vinden welke kleur goed voelt, en dat door te voeren in interieur en kleding, zoals Ilonka Brakman doet. Of door een à twee keer per dag zo’n twintig minuten een kleurenbril te dragen met glazen in de kleur die de drager het beste helpt. Dat is voor iedereen anders, aldus Timmerman: „Niet iedereen houdt van dezelfde kleur. Iemand die heel onrustig en gespannen is, heeft waarschijnlijk niet zoveel behoefte aan de kleur fluorescerend oranje of knalroze. Dat zijn dan ook niet de kleuren die je op de muur moet verven. Dan werken de koelere kleuren als blauw en groen bijvoorbeeld beter.”

Brakman is ervan overtuigd: door kleuren te begrijpen, is haar leven veranderd. „Kleur geeft me elke dag inzicht in wat ik wil en nodig heb om dingen te doen die ik wil. De kleur op je hart dragen gaat direct naar je emotie en gevoel toe. Voor mij werkt het. Het heeft mijn leven in ieder geval een stuk leuker gemaakt.”

Welke kleur zorgt voor wat?

Rood: Daadkracht, wil en uithoudingsvermogen. Geeft gevoel van enthousiasme, intensiteit en vrolijkheid. Maakt actief en gepassioneerd.

Oranje: Anti-depressie kleur, doet vermoeidheid en lusteloosheid verdwijnen. Zorgt voor levenslust en plezier.

Geel: Activeert hersenen, versterkt zenuwstelsel. Verbetert concentratie en perceptie, evenals motivatie en plezier in werk. Kalmerende werking op de maag.

Groen: Evenwicht en harmonie, biedt ontspanning. Helpt stofwisseling en bevordert kwaliteiten als hulpvaardigheid, geduld, verdraagzaamheid en tevredenheid.

Blauw: Doet denken aan de lucht en werkt daardoor rustgevend, ontspannend. Zorgt voor kalmte, vooral na inspannende mentale arbeid. Stimuleert positief denken.

Violet: Kleur van genezing van de geest. Staat voor inspiratie en spiritualiteit. Zorgt voor innerlijke kracht en inspiratie, verlichting van pijn en bevordering nachtrust.

Turquoise: Stimuleert onderbewustzijn. Zorgt voor koelte en verfrissing en staat voor heldere communicatie en begrip.

(dit artikel verscheen eerder in VRIJ Magazine)