Recept van de dag: pruimentoetje

Ⓒ Hollandse Hoogte / Cultura Images RM

Bij ons in de buurt-Spar zie ik vaak van die dingen die ik nog nooit heb gebruikt. Pruimen op sap? Maar soms als ik weer eens een mooie reis voor de krant mag maken, zit ik dan in een luxe hotel aan het ontbijt en steevast staan daar geweekte gedroogde pruimen bij. Ja, ik weet wel waarom. Maar pruimen zijn ook heel lekker. Die donkere smaak. Ik denk dat wanneer je met je ogen dicht zou proeven, je zou denken dat het een exotische vrucht is. Omdat jullie wel vaker vragen om lekkere toetjes: pittige pruim met rijstvla.