Met deze handige apps kun je planten herkennen

Tuinplanten herkennen met Plantifier

Plantifier is een app van de makers van MijnTuin.org, en misschien wel een van de meest gebruikte planten apps. Met Plantifier haal je letterlijk de kennis van anderen in huis. Heb je een mooie tuinplant gevonden waarvan je de naam niet weet? Binnen een paar seconden heb je een foto geupload. Daarna is het even afwachten, aangezien je afhankelijk bent van de antwoorden van anderen.

Heb je veel kennis van tuinplanten, en wil je zelf mensen helpen met het identificeren van planten? Dan kan je gratis lid worden van de MijnTuin.org community.

Verkrijgbaar in de Apple Store en Google Play Store.

De best beoordeelde planten app: Pl@ntNet

Met de app Pl@ntNet wordt het herkennen van planten een stuk gemakkelijker gemaakt. Plantensoorten die veel terug te vinden zijn in de databank worden dan ook snel gevonden. Heb je een unieke plant te pakken, dan is de kans groot dat je met deze app helaas niet gaat vinden wat je zoekt.

De reacties in de Google Play Store zijn overigens wel lovend. Gebruikers geven aan dat de app 90% van de planten kan identificeren, dus we zijn positief verrast door deze app.

Verkrijgbaar in de Apple Store en Google Play Store.

Kamerplanten precies genoeg water geven met de app

PlantsomePlanten verzorgen wordt een eitje met de app Plantsome. Allereerst zoek je jouw kamerplant in een grote database (je moet voor deze app de naam van de plant dus al wel weten). Daarna vul je in hoe groot de plant is, en hoeveel licht ‘ie krijgt. Plantsome berekent vervolgens hoeveel water jouw plant nodig heeft, wanneer je ‘m water moet geven én of de plant extra voeding nodig heeft.

Bang dat je je plant vergeet water te geven? Je kunt instellen dat je een pushmelding krijgt wanneer jouw plant water wil hebben. In deze pushmelding staat de precieze hoeveelheid water beschreven, zodat je je plant nooit te veel of te weinig water geeft.

Verkrijgbaar in de Apple Store en Google Play Store.