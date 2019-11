Recept van de dag: mandarijn sherry-jenever

Nodig voor een heerlijke maandag voor twee personen:

• 1 liter volle yoghurt

• ½ liter room

• 1 zakje vanillesuiker

• 1 glaasje Rutte sherry cask jenever

• 2 kletskoppen, verkruimeld

Bereiding:

Leg een schone natte theedoek in een vergiet. Zet er een bord of pan onder. Giet een liter volle yoghurt in de theedoek, dek af en laat een volle dag staan. Schraap het dikke gedeelte dat in de theedoek is achtergebleven in een kom. Klop de slagroom met de vanillesuiker en spatel dat door de yoghurt. En dan, beetje mandarijn, beetje hangop, en strooi het kruim van de kletskop erover. Natuurlijk niet voor kinderen, of wel maar dan zonder de jenever of sherry.