Mijn coronamaatje & ik: ’Ik kreeg een andere kijk op ’t leven’

Naam: Maarten Huisman (39) uit Maassluis, verantwoordelijk voor de marketing van een bedrijf in de sierteelt sector

Maatje: Hylke Marcus – van Leeuwen (31)

„We leerden elkaar een jaar geleden kennen op de sportschool. Sindsdien hebben we een vriendschap opgebouwd. Toen een jaar geleden mijn relatie na 10 jaar op de klippen liep, was ze er voor mij: samen zaten we huilend op de keukenvloer.

Al in de eerste lockdown door corona gingen we gewoon door met dat waar we elkaar in eerste instantie in gevonden hadden: het sporten, bij mij op de parkeerplaats. Inmiddels zijn we verhuisd naar de grote kas van mijn ouders, met een betonvloer. We zien elkaar daardoor bijna dagelijks en anders appen we tig keer per dag. Dan bouw je een heel intensieve band met elkaar op en hoe fijn is het dan als er mensen zijn met wie je alles kunt delen, je verdriet, maar ook je geluk?

De combinatie van corona en het op de klippen lopen van mijn relatie zorgde voor een achtbaan aan emoties. Alle vanzelfsprekendheden vielen al weg, maar corona deed daar een schepje bovenop. Het luisteren, het zorgzame, het klaarstaan voor een ander, maar ook het doortastende van haar helpen me. Hylke en ik hadden altijd al een goede band, we zeiden voor de grap regelmatig dat we familie zijn, maar die is nu helemaal versterkt en overgegaan in een onvoorwaardelijke vriendschap.

Zowel corona als de vriendschap leerde mij anders kijken op het leven: open te zijn, geen onderwerp te gek! Mensen met wie je werkelijk alles mee kunt delen zijn zeldzaam, zo niet uitstervend. Ik ben emotioneel door een diep dal gegaan, Hylke wist me er uit te trekken of me te steunen op momenten dat ik het echt niet meer helder zag. Haar liefde is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. En zo heeft alle ellende me toch nog iets heel moois opgeleverd.”