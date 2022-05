Dagrecept: Spaanse albondigas als tapa of bijgerecht

Een prima borrelhap maar ook geschikt als bijgerecht, met wat rijst en groente ernaast. Deze balletjes zijn van Susan Aretz, die het boek Wereldwijd Borreltijd schreef. Maar ze heeft zich ook op haar eigen gin gestort; zaterdag meer hierover!

Meng het gehakt met de overige ingrediënten en vorm balletjes van zo’n 25 gram. Bak in een grote koekenpan (of in twee porties) 5 minuten in hete neutrale olie. Haal eruit en leg apart. Fruit voor de tomatensaus de ui en knoflook 2 minuten in de nog warme pan met 1 el extra olie. Voeg de tomatenpuree, venkelzaad en paprika toe en roer. Voeg de in blokjes gesneden tomaten toe en breng aan de kook. Roer de Worcestersaus erdoor en voeg het laurierblad toe. Kruid met peper en zout. Voeg de gehaktballen toe en laat 15 minuten sudderen. Draai af en toe om. Afgekoeld bewaren in een afgedekte kom in de koelkast. Kan warm of op kamertemperatuur worden geserveerd.

Nodig voor ong. 25 balletjes:

- 500 g rundergehakt

- 1 eigeel, 50 g panko

- 1 tl knoflookpoeder

- 1 tl gerookt paprikapoeder

- 1 tl zout, ¼ tl zwarte peper

- ½ tl gemalen koriander

- 1 tl gedroogde peterselie

Nodig voor de saus:

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 1 el tomatenpuree

- ½ tl venkelzaad

- ½ tl gerookt paprikapoeder

- 400 g tomatenblokjes

- 1 tl worcestersaus

- 2 laurierblaadjes