Adje (71) emigreerde naar Italië: ’Nederland werd me te druk’

Binnenland

School overleden Sam in diepe rouw: ’We zijn heel verdrietig en aangeslagen’

Marleen van der Flier, rector van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL), laat weten dat de school ’heel verdrietig en aangeslagen’ is over het overlijden van leerling Sam, die in zijn eindexamenjaar havo zat. Hij verdronk in de nacht van woensdag op donderdag in de Leidsevaart, toen hij naar zijn huis...