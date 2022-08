Deze culinaire souvenirs nemen we mee terug van vakantie

Op vakantie gaan betekent voor velen ook genieten van lokale lekkernijen. Een culinair souvenir mee terug naar huis nemen is een fijne herinnering.

Titia de Witte kan niet wachten om weer naar Italië te gaan. Zij gaat dan met de auto zodat ze zonder problemen wat lekkers mee terug kan nemen. „Bijna pure alcohol (96%) gaat áltijd mee zodat we thuis zelf limoncello kunnen maken”, mailt ze. „Ik heb er inmiddels al heel wat mensen mee blij gemaakt tijdens een etentje.”

Ook H. Jeurissen slaat in Italië in. „Onze auto ligt dan vol met wijnen, pancetta, ham, kazen, olijfolie, balsamico en verse pasta. Veel levensmiddelen zijn lang houdbaar zodat we nog weken nagenieten.”

Ineke Oord heeft in een klein dorpje in de Franse Champagnestreek „diverse soorten champagne geproefd en gekocht”. „Vele malen lekkerder dan de grote merken uit die streek”, vindt ze.

J. Berndsen woont in Florida en neemt als ze in Nederland is, Hollandse lekkernijen mee terug. „Ontbijtkoek, drop, hagelslag, kaas en wat ik verder nog tegenkom. Niets is lekkerder dan de smaak van Nederland en de herinnering die het oproept.”

Nagenieten

Uit Zwitserland nemen wij worst, Thomy Mayonnaise en Caotina mee. Laatstgenoemde is cacao voor heerlijke chocolademelk! Zo kunnen we thuis nog lang nagenieten. Voorlopig zitten we nog lekker op ons vakantieadres.

John Vetman

Teleurstelling

We hebben één keer een speciale drank vanuit de Dominicaanse Republiek meegenomen, maar thuis smaakte het toch anders. Daarna hebben we nooit meer voedsel of drank meegenomen.

Leo Verkerk

Friese kaas

In juni waren wij in Terherne in Friesland waar we in een luxe B&B sliepen. Elke morgen kregen we Riperkrite Tsiis van een lokale kaasboerderij. De lekkerste kaas ooit! Voordat we vertrokken, heb ik een stuk gekocht. Als ik weer naar Friesland ga, dan is dat het eerste wat ik weer doe.

Kees van Grunsven

Inleveren

Mijn man en ik kochten op Bonaire een flesje rum en twee flesjes koffielikeur. Hij had ze goed in de koffer verpakt en dat ging prima, maar mijn flesje van een halve liter die ik in mijn handbagage had gestopt, moest ik inleveren op het vliegveld van Bonaire...

Marion van Beek

Niet te koop

Wij gaan vaak op vakantie naar Zweden en nemen dan onder meer dille mayonaise, citroenpeper, speciale bakmixen, hjörthörnssalt (een rijsmiddel), vlierbessensiroop en smeerkaas in een tube mee terug. Dat doen we omdat die producten in Nederland niet te koop zijn. Uit Denemarken nemen we makreelsalade mee.

Annejon Oosterkamp