Een roadtrip naar Keulen en Aken De Honda Dax is begeerlijker dan ooit

De hernieuwde kennismaking met de Honda Dax tijdens een Duitse roadtrip bevalt uitstekend. Ⓒ Shot-up Productions

Groot geworden door klein te blijven, zo zou je de Honda Dax het best kunnen omschrijven. Na dik veertig jaar pronkt de kleine tweewieler eindelijk weer in de line-up van het Japanse merk. Dat schreeuwt om een hernieuwde kennismaking. We nemen de kleine 125cc mee voor een roadtrip van Keulen naar Aken. Misschien zijn beide steden niet op één dag gebouwd, maar wel op één dag gereden...