Japans onderzoek: katten kunnen de namen van hun vriendjes onthouden

Een team van Japanse onderzoekers, waarvan de hoofdonderzoeker verbonden is aan de Universiteit van Kyoto, stelden in 2019 in het tijdschrift Scientific Reports al dat katten hun eigen naam en een aantal gesproken woorden kennen. Hetzelfde team zegt nu op basis van een nieuw studie dat katten ook de namen van hun kattenvrienden kennen.

Voor de studie onderzochten de wetenschappers het gedrag van 48 katten die samenwoonden met andere soortgenoten; 29 van die katten woonden in kattencafés, 19 woonden bij mensen die minstens twee andere katten hebben.

Voor elke kattendeelnemer speelden de Japanse onderzoekers een audiofragment af waarop te horen was hoe de eigenaar meerdere keren de naam van een andere harige huisgenoot riep. De onderzoekers toonden de kattendeelnemer ook foto’s: eerst een afbeelding van het dier dat door de katteneigenaar werd geroepen en vervolgens een foto van een kat met een andere naam.

Wat bleek? De huiskatten staarden langer naar de foto van de ’verkeerde’ kat, wat volgens de onderzoekers aantoont dat ze aan het worstelen waren met het feit dat de afbeelding en de naam die werd geroepen, niet bij elkaar hoorden. „We hebben aangetoond dat katten een specifiek gezicht verwachten bij het horen van de specifieke naam van een metgezel”, zo concluderen de Japanners. „Deze studie levert bewijs dat katten de naam van een metgezel en het bijbehorende gezicht koppelen zonder expliciete training.”

Opvallend is dat de dieren uit het kattencafé minder aandacht schonken aan de verkeerde combinatie van de foto en het audiofragment. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat cafékatten minder hecht zijn met hun kattenvrienden dan huiskatten en dat ze minder vaak genoemd worden bij hun naam.

Hoe interessant dit ook klinkt, de onderzoekers geven toe dat hun onderzoek niet 100% waterdicht is. Niet alle katten hadden namelijk evenveel zin om mee te doen aan de studie. Eén kat mocht zelfs niet mee doen, simpelweg omdat hij er geen zin in had. „Hij probeerde steeds uit de kamer te ontsnappen.”

