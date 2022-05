Zo weer je mollen uit de tuin

In mei krijgen mollenvrouwtjes hun jongen. Dat betekent dat ze veel voedsel nodig hebben en erg actief zijn. Niet zo vreemd dat juist nu mollen een ravage in mooie gazons kunnen aanrichten. Vooral nieuwbouwwoningen die op velden zijn gebouwd, hebben er last van.

Heb je eenmaal een mol, dan is het moeilijk het beest weg te krijgen. Op internet worden allerlei (niet altijd even diervriendelijke) oplossingen geboden zoals apparaten die trillen of ultrasoon geluid. Of stukjes carbid in de tunnels plaatsen en er water op gieten zodat het gas ethyn zich door de gangen verspreidt. De mollen nemen dan snel de benen. Een professionele mollenbestrijder is altijd een optie.

Qua preventie kun je op de grens met de buren (verticaal) platen gaas ingraven om de mollen weg te houden. Dit moet in een sleuf van anderhalve meter diep; een flinke klus. Of plaats granulaat (korrels) of geurcapsules tegen mollen in gaten in de grond. De knoflookachtige geur zou ze weghouden. Gaas onder de grasmat aanbrengen is eveneens een mogelijkheid, maar ook dat is een hele operatie.