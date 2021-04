Kookboek getest: Maak je eigen broodbeleg (+ recept Hüttenkäse)

We zijn een volk van boterhammen-eters. Daarom zou het boek ’Alles voor op de boterham’ van Zippora Wiese wel eens een succes kunnen worden. Want geeft toe, een boterham met een snee kaas, plak ham of een lepel Nutella is lekker, maar we willen ook wel eens iets anders. Wiese biedt een heel ruime keuze.

Voor de hand liggend zijn natuurlijk jammetjes en daarvan staan er veel in het boek. Bijna alle zomerfruit passeert de revue, maar ook meer exotische varianten zoals kiwi-bananenjam of jam van rozenblaadjes komen aan bod. Ook voor curds en allerlei soorten chocoladepasta is er best veel ruimte uitgetrokken en die staan hier alvast op het to-dolijstje.

Maar ook voor de verantwoordelijke ouder die zijn kroost natuurlijk niet alleen zoet op brood wil geven is er veel keuze. Wat dacht te denken van ham-prei-salade of zelfs (vegetarische) filet americain? Maar wat ik niet kan weerstaan is het idee om zelf kaas te maken. Wiese beschrijft hoe je zelf ricotta of mozzarella kunt maken.

Dat laatste recept is pure chemie en je moet bij de pinken blijven. Ik kies daarom voor de makkelijkste kaas: de hüttenkäse. Ook bekend onder de Engelse naam cottagecheese en populair in ons gezin. Nodig: melk, citroensap, zout, een pan, een vergiet en een kaasdoek. Terwijl ik de melk opwarm, roer ik er het citroensap door, zoals voorgeschreven. Nu zou ik na een tijdje klontjes moeten zien ontstaan, maar dat gebeurt niet. Zelfs niet als de melk al aan de kook komt. Waar bij de andere kazen duidelijk temperaturen vermeld zijn, is dat bij cottagecheese niet zo. Enfin, na een half uur stevig roeren en de eerste kookbubbels besluit ik over te gaan naar de volgende stap: 30 minuten rusten.

De melk is nu niet vlokkig, maar wel dik. Ik besluit door te zetten en schep het goedje over in een kaasdoek. Na 20 minuutjes uitlekken ligt er in de doek zowaar een massa die kan doorgaan voor cottagecheese. Na afkoeling nemen we de proef op de som en ja hoor, ik heb voor het eerst in mijn leven zelf kaas gemaakt. En die smaakt duizend keer beter dan wat uit een potje komt. (fiw)

Recept Hüttenkäse

Ingrediënten (voor 200 gram)

-1 liter gepasteuriseerde melk

-2 à 3 lepels citroensap

-1 theelepel grof zeezout

Bereiding

-Giet de melk in een steelpan en zet die op een middelhoog vuur.

-Voeg het citroensap toe en roer het flink door totdat de melk gaat schiften. Je ziet dat er nu kleine klontjes naar de oppervlakte stijgen: de melk is aan het stremmen. Die kleine klontjes noemen we wrongel.

-Zet het vuur uit. Leg een deksel op de pan en laat het mengsel 30 minuten rusten.

-Leg alvast kaasdoek in een vergiet boven een grote kom.

-Haal het deksel van de pan, maar laat eerst de stoom ontsnappen.

-Scheid de wrongel en de wei: schep met een schuimspaan voorzichtig de wrongel uit de pan en doe de wrongel in het vergiet met de kaasdoek. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk vocht/wei meeneemt uit de pan.

-Laat 15 minuten uitlekken

-Voeg het zout toe.

-Haal de hüttenkäse uit de kaasdoek en laat hem afkoelen in de koelkast. De kaas blijft 2 dagen goed in de koelkast.