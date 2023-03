Dit is volgens de Nederlands kampioen de beste tactiek om Risk te winnen

Bier en vrienden, daar draaide het bij Tom Voerman (27) om toen hij tien jaar geleden in het studentenhuis zijn eerste potje Risk speelde. Inmiddels de nodige potjes én titels verder draait het daar stiekem nog steeds om. „Die combinatie van gezelligheid, sociaal zijn, maar ook de strijd naar elkaar toe.”

Onderling kan het er soms hard aan toe gaan. „De spanningen kunnen hoog oplopen. Als je een bond met iemand sluit en diegene verbreekt hem, dan kun je elkaar nog weleens verkeerd aankijken”, omschrijft hij het nog netjes.

Niet te opvallend zijn, alles missies uit het hoofd kennen zodat je ook op de rest kunt letten, sociaal zijn zodat je met mensen bondjes kunt sluiten en toch ook gemeen durven zijn om te winnen zijn benodigde competenties om het tot kampioen te schoppen, somt hij als kwaliteiten op.

Maar ook geduld en een goede timing om op het laatste moment toe te slaan. Plus een dosis geluk, want je gooit toch met dobbelstenen. „Het is een heel dynamisch spel, er gebeurt van alles en elk potje is anders.”

„Bij Risk kun je er heel zwak voor staan, maar ook weer terugkomen”, noemt NK Risk-organisator Jouri Schoemaker als extra voordeel.

„Bij veel spellen is al snel duidelijk wie de sterkste wordt. Bij Risk kun je tot het einde voor de winst meedoen en blijft het spannend.”

Als student merkte hij hoe populair het bordspel was, maar dat het, in tegenstelling tot veel andere bordspellen, nog geen Nederlands kampioenschap had.

Begonnen met 200 deelnemers staat de teller inmiddels op zo’n 450, van vriendengroep tot beginneling, van vaders die het vroeger al deden tot fanatiekelingen. „Een spel dat de tand des tijds heeft doorstaan en een kampioenschap brengt doelgroepen bij elkaar”, merkt Schoemaker.

Voor Tom Voerman was een nieuwe uitdaging de reden om zich op te geven. „We speelden het al een tijdje en merkten dat we wisten welke missies er waren en hoe het spel in elkaar stak. Dan kun je niet echt beter meer worden en zoek je andere tegenstanders.”

Al vier jaar trekken ze met zo’n zeven man naar het Nederlands Kampioenschap en maken er een weekendje in een hostel van, inclusief stappen en de nodige drank. Al gaat het tijdens de grote wedstrijden, of dat nu individueel of als zogeheten bataljon is, echt om winnen.

Vooral van die andere fanatieke Risk-beoefenaars, en daarmee geduchte tegenstanders, uit Zeeland.

„We willen niet per se bewijzen dat we de besten zijn, maar dat zijn we wel”, lacht Voerman.