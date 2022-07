Column Babette: ’Alles wat mensen leuk aan de zomer vinden, wordt door haar verafschuwd’

Kan me er weinig bij voorstellen, maar heus, ze zijn er in groten getale: de zomerhaters. Mensen die de komende dagen binnen blijven en bloedchagrijnig afwachten totdat het kwik weer is gedaald.

Ik heb er een in mijn omgeving en zie dat alles wat mensen leuk aan de zomer vinden, door haar wordt verafschuwd. Ze haat volle stranden, komt daar alleen in de winter. Vakanties viert ze in het hoge noorden, ze gruwelt van wat ze ’onesthetisch bloot op straat’ noemt.

Is met geen stok een druk terras op te slaan. Ja, ze zit graag bij ons aan het water, onder het afdakje. Totdat daar één zonnestraal doorheen komt, dan gaat ze naar binnen.

Ze slaapt slecht door al die zogenaamd rottige zomergeluiden als lallende mensen, harde muziek, blaffende honden, krolse katten en zoemende muggen. Zelfs de fluitende vogels in de vroege ochtend ergeren haar.

Hoe harder ze klaagt, des te harder ik lach. Als ik haar dan ook nog het zonnetje in huis noem, daalt haar stemming tot het nulpunt. Ze wijst me er fijntjes op dat ik al in september begin te zeuren dat de winter eraan komt. Want daar heb ik dan weer een hekel aan.

Het weer heeft een behoorlijke invloed op ons humeur, dat is duidelijk. Maar ook blijkt dus dat de zon niet per definitie voor vrolijkheid staat.

Onderzoek van de Universiteit van Utrecht wijst uit dat een kwart van de respondenten een hekel aan warm weer heeft en dat dit er meer zijn dan de liefhebbers (de rest van de ondervraagden laat zich er niet door beïnvloeden). Ook opvallend: vooral bij jongeren bestaat een relatie tussen emoties en weerstatistieken.

Mooiweerhaters hebben dus vooral een uitstekend humeur bij lage temperaturen, worden blij van een wolk en gedijen prima bij regen.

Hoewel ik iedereen vrolijkheid gun, hoop ik eerlijk gezegd dat het nog maanden duurt voordat zij weer aan de beurt zijn.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl