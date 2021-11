Dit is waarom er nog duizenden rode telefooncellen te vinden zijn in het Verenigd Koninkrijk

In heel het Verenigd Koninkrijk zijn er nog zo’n 25.000 telefooncellen. Ofcom, de Britse telecomwaakhond, heeft aangegeven minstens 5000 daarvan in het straatbeeld te willen houden. De reden: veel van de rode telefooncellen worden nog altijd gebruikt!

Vooral in noodgevallen duiken de Britten nog weleens zo’n rode telefooncel in, zo zegt Selina Chadha van Ofcom tegen persbureau AP. „Sommige van de telefooncellen die we willen beschermen, worden gebruikt om noodoproepen te doen”, zegt Chadha.

Volgens Cadha gebeurt dat niet veel, maar: „Als een van die oproepen afkomstig is van een noodlijdend kind, een slachtoffer van een ongeval of iemand die zelfmoord overweegt, kan die openbare telefoonlijn een reddingslijn zijn in tijden van grote nood. We willen er ook voor zorgen dat mensen zonder mobiele dekking zoals op het platteland, toch nog kunnen bellen.”

De telefooncellen die blijven staan, bevinden zich vooral in de gebieden waar weinig mobiel bereik is, en waar veel ongevallen en zelfdodingen plaatsvinden. Elke telefooncel die het afgelopen jaar meer dan 52 keer is gebruikt, blijft ook staan.

Bekijk ook: Herinneringen aan de telefooncel