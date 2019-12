Tuinbazen vormen een wereldwijd genootschap zonder naam. Al eeuwen. Vorsten stuurden hun tuinbazen naar andere vorsten. Om van elkaar te leren. Tuinbazen stonden boven de wet. Ze zochten nieuwe lekkere appels of mooie gekrulde kool. Ze vergrootten de opbrengst van de tuinen van de koning. Een tuinbaas werd altijd ongemoeid gelaten.

Vriend Taco is druïde, tuinbazen zijn zelden erg christelijk. Daarvoor hebben ze te veel gezien. Ze zijn ook zelden royalisten. Maar ze zijn altijd wel wat, juist omdat ze zoveel hebben gezien.

De druïde legt uit over de extra dagen van november bij de invoering van de Gregoriaanse kalender en dat de poorten dan openstaan. Hij vertelt dat de dag met de nacht begint. Het is fascinerend. Maar ik huiver. Hoelang nog voordat er weer iets opkomt, denk ik steeds en kijk naar het water in de voetsporen in de vette klei.

