Zo herken je een (h)echte vriendschap

Je viert elkaars successen

Een van de belangrijkste kenmerken van een vriendschap voor het leven is dat je elkaars succes kunt vieren. Oprecht, zonder enige jaloezie. Dat zegt Glenda Shaw, auteur van het boek Better you, better friends.

Shaw geeft toe dat het soms verleidelijk kan zijn om jezelf stiekem de ’Waarom ik niet?’-vraag te stellen, vooral als het je zelf even niet voor de wind gaat. Maar: „De vrienden die in staat zijn om hun afgunst opzij te schuiven en oprecht blij te zijn met het succes van de ander, bewijzen op die manier hoe belangrijk de vriendschap is.”

Geven en nemen

Niet alle vriendschappen kunnen altijd perfect in evenwicht zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat het vooral een kwestie is van geven en nemen. Gelijkheid is het toverwoord op alle gebieden. Als het nou gaat om het geven en ontvangen van steun in moeilijke tijden of het tonen van interesse en kwetsbaarheid: „Vriendschap is van nature wederkerig” zo stelt de Amerikaanse psychologe en vriendschapsexpert Marisa G. Franco.

Communicatie

Communicatie is belangrijk in elke persoonlijke relatie en dus ook in een vriendschap. Het gaat er niet alleen om dat er over van alles gepraat kan worden, maar ook dat de communicatie heel gemakkelijk verloopt. De Amerikaanse psychologe en zelfbenoemde ’vriendschapsdokter’ Irene S. Levine zegt tegen Huffington Post: „Als er zich conflicten of misverstanden voordoen, worden deze eenvoudig bij een gezonde vriendschap goed en snel opgelost.”

Respect

Levine stelt dat het (h)echte vrienden elkaars mening en manier van denken altijd respecteren, hoe anders hun opvattingen over een bepaald onderwerp ook zijn.

Franco noemt dit met een mooi woord ’identiteitsbevestiging’. „Dit betekent dat je je vriend of vriendin niet jouw waarden of manier van leven probeert op te dringen.”

Steun

Nog een belangrijk onderdeel van een vriendschap: je kunt vertrouwen op elkaars steun als dat nodig is. Shaw: „Als iemand er echt voor je is als je het mentaal of fysiek zwaar hebt, dan is dat een teken van een goede vriendschap.”

Gemeenschappelijke interesses

Wat er ook voor kan zorgen dat een vriendschap moeiteloos en langdurig is: het delen van gemeenschappelijke interesses en/ of hobby’s.

De gemeenschappelijke interesses kunnen overigens ook gemakzuchtig van aard zijn. „Misschien woon je in dezelfde buurt en doe je samen boodschappen doen. Ook dat is een vorm van vriendschap.”