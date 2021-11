5 x klusjes in en om het huis die je heel goed in de herfst kunt doen

1. Maak een composthoop

De herfst is een goed seizoen om te beginnen met het maken van een composthoop vanwege alle bladeren die nu van de bomen vallen. Alle bladeren (en takjes) uit de tuin kun je met het gft uit je keuken gewoon op een bult gooien.

2. Gras aanleggen

De herfst is ideaal om graszoden aan te leggen. Door ze in de vochtige herfst aan te leggen bij lage temperaturen hoef je minder te sproeien en kan het gras zich in de winter dieper wortelen. Zo kun je straks in het voorjaar genieten van een mooi gazon.

3. De dakgoten schoonmaken

Check of er geen bladeren in je dakgoten liggen en haal ze eventueel ook weg. Controleer meteen of je dak nog in goede staat is, want van een kapot of lekkend dak in de winter wordt niemand blij.

4. De ramen wassen

De ramen heb je misschien (voor het laatst) gelapt tijdens de grote lenteschoonmaak, maar ook in de herfst kun je natuurlijk de ramen wassen. Zoek een koele bewolkte dag uit voor deze klus. Op een zonnige dag kan het schoonmaakmiddel namelijk sneller verdampen waardoor er strepen op je ramen kunnen achterblijven.

5. Je garage of schuur opruimen

De schuur of garage opruimen is een perfect klusje voor in de herfst, want dan hoef je daar in de winter in ieder geval niet meer naar om te kijken. Dan is het immers een stuk kouder en minder aangenaam in de schuur of garage...

Als je dan toch in de schuur bezig bent; maak dan ook meteen je gereedschap winterklaar zodat alles schoon is als je het straks in de lente weer wil gebruiken.