Dagrecept: Lekker varkensstoofpotje met doperwtjes

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel lezers nu echt de tijd hebben genomen voor die gehaktballetjes eerder deze week. Misschien is er wel gevloekt in de keuken omdat uw geduld werd beproefd... Maar soms heeft eten gewoon wat meer aandacht en liefde nodig.

Dit recept voor gestoofd varkensvlees met doperwtjes uit De Zilveren Lepel (Spectrum) kost maar 25 minuten aan voorbereiding, daarna heb je een heel uur voor jezelf terwijl het pruttelt.

Draai de tomaten (met het vocht) in een keukenmachine tot een puree. Verhit de olie en boter in een pan, fruit de knoflook en ui mooi glazig, 4-5 minuten ongeveer. Bak het vlees rondom bruin en roer vaak.

Strooi er wat zout en peper over, giet de rode wijn erbij en vooruit, schenk voor jezelf ook wat in! Laat de alcohol verdampen en voeg de tomatenpuree en verse doperwtjes toe. Laat het geheel nog 1 uur zachtjes pruttelen. Proef tussendoor even en breng indien nodig verder op smaak. Serveer het varkensvlees met rijst, pasta of aardappeltjes.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g varkensvlees (schouder, zonder bot in blokjes)

- 1 kilo verse doperwten

- 200 g tomaten uit blik

- 40 g boter, 2 el olijfolie

- 1 ui (fijngehakt)

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 175 ml rode wijn

- zout, peper