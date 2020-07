Elektrische Duitse hippiebus is VW te snel af

De eBussy is geen kopie van de Volkswagen T1 of latere T2, maar de bestelwagen roept wel gelijkenissen met de bestelwagen van weleer op. De ronde neus met twee ronde lichtunits leggen een directe link met de klassieke Volkswagen bus.

En dan de varianten, wat absoluut naar voorbeeld van de bedenker van VW’s bedrijfswagen, wijlen Ben Pon, is. Electric Brands brengt zijn eBussy in liefst tien verschillende varianten. Dat zijn er beduidend meer dan Volkswagen van zijn ID.Buzz tot op heden heeft gecommuniceerd, want die komt er over een jaar of twee in twee lengtes.

Ⓒ eBussy

Met de eBussy speelt Electric Brands in op de sentimenten die de Volkswagen T2 oproept, toen het model het straatbeeld vulde met onder andere bakkers en melkboeren achter het stuurwiel.

Je kan natuurlijk ook nog twee jaar wachten op deze VW Ⓒ VW

Ook de eBussy is bedoeld voor huis-tot-huis-levering. Nu gebeurt dat elektrisch, bedoeld voor bijvoorbeeld de ‘last mile’-bezorgingen van pakketdiensten. Het bedrijf spreekt van een basisaccu van amper 10 kWh en een elektromotor met slechts 20 pk. Optioneel komt een 30 kWh accu beschikbaar.

Prestaties zijn niet bekend. De bestelwagen zou slechts 450 kg in basistrim wegen. De variant met de grootste batterij komt tot 600 kg. Met het compacte accupakket richt het bedrijf zich overduidelijk op stadsverkeer.

Bovendien moet een dergelijke batterij de kosten van de auto drukken. De verwachte prijzen starten bij 16.000 euro en lopen op tot 29.000 euro voor een camperuitvoering. Jawel, ook aan de hippiebus wordt gedacht!