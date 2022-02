De Pontiac Firebird van Ron Hak (51) gaat nooit meer weg

Auto: Pontiac Firebird

Bouwjaar: 1991

Geschatte waarde: 20.000-22.500 euro

Motor: 3,1-liter zescilindermotor, 142 pk

„Ik ben opgegroeid met Amerikaanse auto’s. Mijn vader had voor zijn bedrijf een grote en sterke auto nodig: een Amerikaan. In 1999 kocht mijn broer een rode Pontiac Firebird. Ik mocht die auto weleens lenen, een feest! Na twee jaar deed mijn broer de Pontiac weg. Daar heeft hij altijd spijt van gehad.

Toen ik twee jaar geleden met motorrijden stopte, zocht ik een leuke hobby-auto. Mijn broer tipte me over een Pontiac Firebird in dezelfde kleur die hij had gehad. Een auto met een bijzonder verhaal: de eerste eigenaar kocht hem in 1991 nieuw en is twee jaar later overleden. Daarna heeft de Pontiac, met slechts 39.000 kilometer, bijna 25 jaar droog en donker in de opslag van een autobedrijf gestaan.

Perfectie

Alles was origineel en in goede staat. Natuurlijk moest er na al die jaren wat aan de techniek gebeuren. Ik ben nogal perfectionistisch. Alles moet werken en ik hou niet van rammeltjes en kraakjes.

Mijn broer heeft de schokdempers, de veren en de rubbers gedaan. Specialisten hebben de automaatbak en het cardan gespoeld, alle vloeistoffen ververst, de originele lak gepolijst en met een glascoating behandeld.

Als ik in de Firebird stap, voelt het alsof ik terug ben in 1991, want alles is mooier en beter dan nieuw. Geen supersnelle auto, maar door het grote koppel trekt hij soepel op. Met speciale uitlaten klinkt de V6 als een V8. Elke rit is een belevenis. Als ik vertel dat hij ruim 30 jaar oud is, gelooft niemand dat. Samen met mijn broer heb ik mijn ziel en zaligheid in deze auto gestoken. Deze Firebird gaat niet meer weg.”