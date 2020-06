Komt er een minimumprijs voor vliegtickets?

Sinds 15 juni mogen Nederlanders weer op vakantie naar veel landen binnen de Europese Unie of Schengenzone. En daarbij mag ook weer het vliegtuig gebruikt worden. Wie denkt door de coronacrisis een goedkoop vliegtuigticket in de wacht te slepen, heeft het echter grondig mis. Nederlandse politici overwegen namelijk om een minimumprijs voor vliegtuigtickets in te voeren.