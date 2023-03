Een huisdier in huis halen? Ga eerst daten!

Ik kijk graag naar datingprogramma’s. Mensen tasten elkaar af, proberen hun beste beentje voor te zetten, hopen leuk te worden gevonden en hopen op een klik. Deze aftastfase en bekijken (en laten zien) met wie je te maken hebt, kan, als het positief uitpakt, de basis van een fijn leven samen zijn.

Je kunt het ook andersom doen: meteen met elkaar trouwen en kijken of je overeenkomsten hebt, of je het überhaupt met elkaar kunt vinden en of dit een lucky shot in de roos was of slechts een losse flodder.

Welke aanpak denk je dat een grotere slagingskans heeft? Een dier uit een asiel adopteren lijkt meer op de eerste optie, je kunt kennismaken, met een hond gaan wandelen, met een kat spelen en knuffelen. Na de eerste indruk en begroeting kun je kijken of jullie van elkaar zijn gecharmeerd.

Als je een pup of een kitten aanschaft, lijkt het meer op Married at first sight. Je schrijft je in voor een nestje dat nog moet worden geboren waarna de fokker bepaalt welke pup of kitten met welk baasje meegaat.

Uiteraard kan hieruit ook een geweldige band met je huisdier ontstaan en bij een pup of kitten zal het vormbare deel van het karakter zich aan je aanpassen. Maar je tekent vaak blind bij het kruisje en het aangeboren deel van het karakter is slecht te zien onder dat schattige puppy- of kitten-laagje.

Veel mensen denken dat als ze een dier maar jong aanschaffen, het volledig naar hun wensen is te plooien. Dat klopt niet, het karakter moet zich bij jonkies weliswaar nog tonen, maar ligt voor een groot deel al vast. De aard van een beest is na zijn puberteit veel beter in te schatten.

Ik heb mijn dieren altijd uit het asiel geadopteerd; ik vind elkaar aftasten belangrijk voordat ik een dier in mijn hart sluit en in mijn gezin toelaat. Hierbij is medelijden altijd een slechte raadgever en een wankele basis voor een dier-baasrelatie. Ga echt voor die klik. Bij twijfel is-ie er waarschijnlijk niet. In dat geval zou ik met meerdere dieren daten totdat je zeker weet dat die chemie er is.

Behalve dat je zo een hele grote kans hebt om het juiste huisdier te vinden, is het ook fijn voor de asieldieren om date-ervaring op te doen. Dat vergroot hun kansen op een klik, met jou of met een volgende gegadigde.

Als je geen tijd, ruimte of financiën voor een eigen fulltime dier hebt, dan kun je er als vrijwilliger bij een asiel of opvang lekker op los knuffelen en daten. Dat zal jou, de dieren en hun adoptiekansen goed doen.

Volg Piet op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl