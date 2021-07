7 x mooie sup- en kanoroutes door de Nederlandse natuur

1. Kanoroute Eiland van Schalkwijk, 18 km

Op zoek naar een avontuurlijke route? Kijk dan eens naar de eilandroute van Schalkwijk, waar je langs forten en verdedigingswerken vaart. Je kunt hier ook kamperen en vanuit je tent het water inrollen op de sup. Een mooie route om af te leggen per kano is fort Lunet aan de Snel, dat verscholen ligt tussen het groen. Een ideale plek om even helemaal weg te zijn.

2. Suppen in het Nationaal Park De Alde Feanen

Tussen Leeuwarden en Heerenveen vind je het Nationaal Park de Alde Feanen: een natuurgebied met een enorme hoeveelheid vogels en planten. Hier kom je tot rust, terwijl je met de sup of kano door kleine slootjes vaart. Er zijn verschillende suproutes in het Nationaal Park De Alde Feanen te vinden, waaronder de 40 Mêd en Wikelslân.

3. Suproute op de Hunze in Drenthe, 30 km

Nog zo’n avontuurlijke route is de Hunze in Drenthe, waar je naast prachtig vaarwater, ook stroomversnellingen en wildlife vindt. Op de sup of in de kano kun je makkelijk pauzeren en in een van de mooie bossen rondlopen. De tocht van Gasselternijveen naar Zuidlaardermeer leg je af in ongeveer 30 kilometer.

4. Kanoroute Wirdumroute Appingendam, 24 km

Zin om een idyllische route af te leggen langs kleine huisjes aan het water? Dan is de Wirdumroute echt iets voor jou. Een afwisselende tocht om af te leggen op de kano. Je ziet verschillende landschappen, windmolens, het platteland en prachtige villa’s. Geschikt voor de beginnende kanoër, die graag wat te zien heeft.

5. Giethoorn: een route door de Weerribben , 10,57 km

Een toeristisch hoogtepunt is natuurlijk Giethoorn, waar het normaal gesproken wemelt van de toeristen. Maar als je in deze tijd een kano- of suptocht maakt door Giethoorn zul je weinig toeristen zien. Wél de karakteristieke bruggetjes, prachtige boerderijen en looiende landschappen. Tijdens deze route kom je ook langs het groen in De Wieden: een waar natuurmonument.

6. Kanovaren in de Lopikerwaard

Tussen Gouda en Utrecht vind je het groene Lopiker- en Linschoterwater. In dit gebied vind je de mooiste rivieren, weiden en oude stadjes. Een geweldige plek om te suppen of kanoën. Er zijn verschillende routes die je in deze regio kunt afleggen. Kies uit de Linschotenroute, de Lopikerwaardroute, Polsbroekroute of de Wierickeroute.

7. Open Kano Festival 2021

Geen officiële route, maar wel leuk: het Open Kano Festival. Dit jaar vindt het plaats op 11 en 12 september tussen de Weerribben, Wieden en Ossenzijl. Een leuk evenement voor de liefhebbers van kanoën.