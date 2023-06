Tip van Zamarra: zo krijg je de vieze zolen van sportschoenen weer schoon

Sandra: „De witte rubber zolen van mijn sportschoenen zijn geel geworden. Schuren met Jif heeft niet geholpen. Wat te doen?”

Zamarra: U kunt de zolen bleken met waterstofperoxidecrème 12%, wat doorgaans ook gebruikt wordt voor het kleuren van haar. Het is verkrijgbaar bij winkels voor kappersbenodigdheden. Trek handschoenen aan en smeer de crème zorgvuldig met een oude tandenborstel op de zoolranden.

Pak de zool in plastic huishoudfolie zodat de peroxide goed zijn werk kan doen. Zet de schoenen een paar uur in daglicht (liefst in de zon) te drogen en check nu en dan de kleur. U zult zien dat de zolen weer een stuk witter zijn. U kunt dit proces eventueel herhalen als het resultaat nog niet helemaal naar wens is.

