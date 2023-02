Recept: Ovenkip met parmaham en sperziebonen

Nodig: 750 g Charlotte-aardappelen, 2 el olijfolie, 4 tenen knoflook (ongepeld en geplet), 1 citroen (halve schil en in dunne plakjes), 150 gr mascarpone, 2 el dragon (fijngehakt, plus extra om te serveren), 4 grote kipfilets, 8 plakken Prosciutto di Parma, 300 gr fijne sperziebonen (schoongemaakt), 200 ml kippenbouillon

Bereiding: Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht). Snijd de aardappelen in plakjes van ongeveer 5 mm dik en leg ze in een grote braadslede (30 x 40 cm). Voeg de olijfolie, knoflook en wat kruiden toe, meng goed met je handen en verdeel alles gelijkmatig. Leg de schijfjes citroen erin en bak ze 20-25 minuten in de oven totdat de aardappelen gaar zijn.

Klop ondertussen de mascarpone, citroenrasp, dragon en wat kruiden door elkaar. Snijd een gleuf in de zijkant van elke kipfilet, zorg ervoor dat je niet doorboort naar de andere kant. Vul elke gleuf met de mascarponemix. Kruid de kipfilets lichtjes en wikkel er 2 plakjes parmaham omheen, zodat de opening goed is bedekt.

Haal de aardappelen uit de oven, schep ze voorzichtig door de bonen en leg de kip erop. Giet de bouillon over de aardappelen en besprenkel de kip met een beetje olie. Zet dan weer 18-20 minuten in de oven totdat de kip en de bonen gaar zijn. Garneer met wat extra dragon.