Door corona zijn we anders gaan dromen

De Amerikaanse psycholoog Deidre Barrett, assistent professor aan de Harvard Medical School en auteur van het boek Pandemic Dreams, verzamelt al anderhalf jaar dromen en nachtmerries via een online vragenlijst. Inmiddels heeft ze uit 76 verschillende landen meer dan 14.000 dromen verzameld, waarvan tweederde uit Amerika.

Wat haar opvalt, is dat de dromen en nachtmerries aan het begin van de crisis vaak gingen over de dood of angst om ziek te worden. In de dromen die mensen over corona hadden, kwam het virus voor in de vorm van roofdieren of insecten.

Ook opvallend: in Italië, waar het virus vroeg en hard toeslag, gaven zorgmedewerkers aan dat ze droomden dat mensen voor hun ogen stierven. Uit de Verenigde Staten kwamen pas een aantal weken later meldingen van dit soort dromen binnen, zo vertelt Barrett aan CNN.

Positief

Barrett ziet dat de dromen veranderen nu we het normale leven weer steeds meer oppakken. De dromen zijn sinds mensen gevaccineerd (kunnen) worden positiever en optimistischer. „Veel mensen dromen dat ze weer op grote sociale evenementen zijn, zoals in een nachtclub, bij een sportevenement of familiereünie.”

Deze dromen waren tijdens de lockdowns volgens Barrett vrij zeldzaam. En áls mensen wel deze positieve dromen hadden, dan voelden zij zich verdrietig bij het wakker worden.

Mondkapjes

Barrett zegt dat veel mensen al sinds het begin van de pandemie dromen over mondkapjes. Wel is het zo dat die dromen minder angstig zijn geworden.

Een jaar geleden kwamen veel nachtmerries voor waarin mensen een masker droegen en in paniek raakten omdat ze bang waren om corona te krijgen. In de dromen die mensen nu over mondkapjes hebben, gaat het vaker om de vraag: „Ik heb mijn mondkapje niet op. Wat zullen mensen wel niet van mij denken?”